Панарин рассказал о панике в «Рейнджерс» по ходу прошлого сезона

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в подкасте на YouTube-канале Федора Смолова Smol Talk рассказал о причинах неудачного выступления команды в прошлом сезоне.

Перед его началом «Рейнджерс» считались одними из фаворитов, но в итоге не сумели пробиться в плей-офф.

«После того как у нас начался сезон, мотивация была, что мы идем за Кубком, но первые игр 10 были прям очень плохие. Пресса начала поддавливать, что одного обменяют, другого. Ребята читают это все, расслабленности это не добавляет в игре. Мы в яме были, запаниковали слишком рано, выбраться уже не смогли», — рассказал Панарин.

Он отметил, что под каток прессы попали практически все игроки команды.

По ходу сезона «Рейнджерс» обменяли в другие клубы защитников Джейкоба Трубу, Райана Линдгрена, нападающих Каапо Какко, Филипа Хытила, Рейлли Смита и Джимми Веси. По окончании сезона клуб покинул один из многолетних лидеров команды Крис Крайдер.

Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром «Рейнджерс» в минувшем сезоне, набрав 89 (37+52) очков в 80 матчах. У 33-летнего россиянина остается еще один год по контракту с клубом.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, почему один из контендеров двух последних десятилетий «Питтсбург Пингвинз» превратились в аутсайдера.