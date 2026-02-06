Панарин впервые прокомментировал обмен из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес»

Российский нападающий Артемий Панарин впервые прокомментировал свой переход из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз» и подписание нового двухлетнего контракта с кэпхитом в $11 млн.

Он пояснил, что хотел перейти именно в эту команду. Перед тем, как согласие на трансфер хоккеист беседовал с защитником «Рейнджерс» Владиславом Гавриковым, который ранее играл в «Лос-Анджелесе». Тот рассказал, что эта отличная организация и отличное место для жизни.

«Мне кажется, я такой парень, который не слишком много думает о деньгах. Не знаю, может, это звучит смешно, но для меня это не особо важно. Я просто хочу играть за ребят и за клуб. Вот что для меня главное», — сказал Панарин.

34-летний нападающий отметил, что хотел бы получить соглашение на более длительный срок, но решающим стало желание играть за «Лос-Анджелес».

По данным инсайдера Эллиотта Фридмана «Сиэттл Кракен» предлагали Панарину четырехлетнее соглашение с годичным окладом более $14 млн.

