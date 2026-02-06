«Тампа» победила в горячем флоридском дерби

Флоридское дерби получилось традиционно горячим. В общей сложности судьи выписали обеим командам 140 минут штрафа: 81 минуту игрокам «Тампы», 66 — хоккеистам «Флориды».

Массовая драка произошла в начале третьего периода. Самый большой штраф (22 минуты) по ее итогам получил лидер «Лайтнинг» Никита Кучеров, хоть он и не был самым активным участником потасовки. Наиболее жесткой получилась стычка Брэндона Хэйгла из «Тампы» с форвардом «Флориды» Мэттью Ткачаком, с которого и началась заварушка. Ткачак грубо толкнул стоящего без шайбы Кучерова, после чего в инцидент включились все полевые игроки.

Кучеров, до того, как покинул площадку, успел отметиться результативным баллом. Он довел свой личный счет до 91 (29+62) в 51 матче.

«Тампа» продолжает лидировать в Восточной конференции с 78 очками. «Флорида» (61 балл) на данный момент не попадает в зону плей-офф, занимая лишь 13-е место.

