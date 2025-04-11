Панарин забросил одну из самых курьезных шайб в карьере

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал дубль в матче с «Айлендерс» (9:2), а его вторая шайба оказалась одной из самых необычных в карьере.

Панарин и его партнер по команде Юусо Парссинен вели борьбу за шайбу с тремя соперниками за воротами «Айлендерс». Россиянин не глядя отбросил шайбу в сторону ворот, которые защищал Магнус Хогберг. От щитка голкипера она отскочила в сетку.

Победа «Рейнджерс» сохраняет для них лишь теоретические шансы на попадание в плей-офф. Команда Панарина на шесть очков отстает от «Монреаль Канадиенс», при этом «Рейнджерс» осталось провести три матча в регулярном чемпионате, а «Канадиенс» — четыре.

Панарин с большим отрывом является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» в сезоне. На его счету 87 (37+50) очков.

Победителем Восточной конференции, в которой выступают «Рейнджерс», стал «Вашингтон» Александра Овечкина.