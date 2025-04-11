«Вашингтон» Овечкина стал победителем Восточной конференции НХЛ

Клуб Александра Овечкина впервые с 2017 года выиграл Восточную конференцию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В первом матче после установления Овечкиным рекорда НХЛ по голам «Вашингтон» в серии буллитов обыграл клуб «Каролина Харрикейнз» (5:4). Капитан-рекордсмен отметился в матче результативной передачей.

«Вашингтон» набрал 109 очков в 78 матчах и стал недосягаемым для занимающего вторую строчку «Торонто» (100 очков). «Кэпиталз» могут побороться и за Президентский кубок — за победу в регулярном чемпионате НХЛ. От лидера Западной конференции «Виннипега» их отделяет три очка, при этом «Вашингтон» сыграл на одну игру меньше.

В первом раунде плей-офф команда Овечкина сыграет с обладателем wild card, по состоянию на данный момент, это новый клуб Ивана Демидова «Монреаль Канадиенс».

Перед матчем с «Каролиной» в Вашингтоне прошла церемония чествования Овечкина, на которой россиянину вручили золотую клюшку.