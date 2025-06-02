Папарацци сняли Пакса Джоли-Питта на выходе из стриптиз-клуба Лос-Анджелеса

Папарацци запечатлели приемного сына звездной пары, Анджелины Джоли и Брэда Питта, в состоянии алкогольного опьянения после посещения стриптиз-клуба. 21-летний Пакс, как сообщается, провел вечер в компании друзей. На выходе из увеселительного заведения он явно был в нетрезвом состоянии.

Фотографии сына знаменитых актеров были сделаны в Лос-Анджелесе в прошедшие выходные. Пакс был одет в темную футболку, светлые брюки и кепку.

По имеющейся информации, сын Джоли и Питта, в сопровождении друзей, направился в стриптиз-клуб прямо из отеля. В его компании были три девушки в весьма откровенных нарядах и один молодой человек. Они оживленно разговаривали и обнимались. Одна из девушек, сопровождавших сына актеров, держала его за руку и пыталась закрыть лицо от камер.

Несмотря на звездный статус его родителей, Пакс проходил в клуб на общих основаниях: он предъявил удостоверение личности и подвергся стандартному досмотру. Компания провела в развлекательном заведении всю ночь, до самого закрытия в 2:30 утра. Представитель знаменитой фамилии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его походка была неуверенной, и в какой-то момент ему потребовалась помощь друзей, чтобы не потерять равновесие. Тем не менее, он казался довольным и широко улыбался.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли попросила Брэда Питта о перемирии из-за страха заболеть раком.