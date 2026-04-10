Папарацци засняли округлившийся живот: 37-летняя звезда «Мстителей» Элизабет Олсен ждет ребенка

Звезда киновселенной Marvel Элизабет Олсен беременна первенцем, сообщает «Газета.Ru». 37-летняя актриса долгое время скрывала свое положение, однако папарацци сфотографировали ее на прогулке с мужем. Снимки быстро распространились в социальных сетях и СМИ.

Олсен состоит в отношениях с музыкантом Робби Арнеттом. Пара начала встречаться в 2017 году, а поженилась в 2021 году. Супруги живут в Лос-Анджелесе и стараются избегать публичности, редко появляясь на светских мероприятиях.

Актриса родилась 16 февраля 1989 года в пригороде Лос-Анджелеса. Она начала сниматься в кино в раннем возрасте, следуя примеру своих старших сестер-близняшек Мэри-Кейт и Эшли, которые были популярными детскими звездами.

В начале 2010-х годов Элизабет получила одобрительные отзывы критиков за главную роль в независимом фильме «Марта, Марси Мэй, Марлен». Позже она стала известна широкой публике благодаря роли Ванды Максимофф (Алой Ведьмы) в фильмах киновселенной Marvel, включая «Мстителей».

Олсен обучалась в театральной компании Atlantic Theater Company, в Школе искусств Тиш при Нью-Йоркском университете, а также в Школе-студии МХАТ в Москве. Знание русского языка и опыт учебы в России не раз помогали ей на съемках, в том числе в сценах с использованием русского акцента.

