Обвинения против актрис Беркович и Петрийчук пересмотрены судом

Апелляционный военный суд изменил приговор актрисам Наталье Беркович и Дарье Петрийчук, сократив сроки лишения свободы до пяти лет и семи месяцев и пяти лет и десяти месяцев соответственно, исключив пункты о сговоре и публикации пьесы из обвинений. Об этом сообщил РБК.

Апелляционный военный суд принял решение изменить ранее вынесенный приговор актрисам Наталье Беркович и Дарье Петрийчук. В результате пересмотра, Беркович была приговорена к пяти годам и семи месяцам лишения свободы, а Петрийчук — к пяти годам и десяти месяцам. Суд также исключил из обвинений пункты о предварительном сговоре.

Процесс апелляции проходил в два заседания. Обе актрисы настаивали на своей невиновности и просили суд оправдать их, ссылаясь на отсутствие достаточных доказательств.

Беркович и Петрийчук были обвинены в оправдании терроризма. Экспертиза спектакля, на основе которого были выдвинуты обвинения, проводилась в лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета. Однако Российский федеральный центр судебной экспертизы признал результаты этой экспертизы недействительными.

Судебный процесс длился с 20 мая по начало июля, и на протяжении всего времени актрисы утверждали о своей невиновности. Коллеги по сцене, а также представители театрального сообщества выразили поддержку Беркович и Петрийчук, надеясь на справедливое разрешение дела.

Спектакль «Финист — Ясный Сокол», написанный Петрийчук в 2019 году, рассказывает о девушке, которая знакомится с террористом через социальные сети. Актриса Юлия Пересильд считает вынесенный приговор чрезмерно жестоким и продолжает надеяться на его пересмотр в будущем.

Ранее врачу из Москвы дали реальный срок лишения свободы за перевод денег ФБК.