Парадная форма вместо худи: Macan выступил в Кремле перед президентом и офицерами Росгвардии

Рэпер Macan, известный своим уличным стилем, на этот раз появился на сцене в парадной форме и с оркестром. Андрей Косолапов выступил в Кремле на торжественном концерте, посвященном 10-летию Росгвардии, где также прозвучало поздравление от президента, сообщает Super.

Зал в Кремлевском дворце был полон офицеров, ветеранов и представителей руководства страны. Поводом для выступления стал юбилей Росгвардии: ведомству исполнилось 10 лет.

Macan появился в парадной форме, что само по себе стало событием для поклонников, привыкших к его повседневному образу.

Вместе с оркестром и ансамблем «Домисолька» Macan исполнил композицию «Пусть Бог будет рядом с твоими планами». Номер сопровождался хореографическими сценами и выглядел не как привычный рэп-концерт, а как полноценное театрализованное действо.

Перед выступлением Macan поздравил офицеров с праздником и поблагодарил их за службу. Концерт собрал почетных гостей: с поздравительной речью выступил президент России Владимир Путин.

Для артиста это не первый опыт выступления в окружении симфонического оркестра — ранее он уже пел с хором и оркестром на другом торжественном мероприятии, но кремлевская сцена и статус события стали новым этапом в его карьере.

