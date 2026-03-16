Паралимпийский чемпион рассказал, как спорт позволил ему заработать на квартиру в Москве

30-летний Голубков является девятикратным обладателем Кубка мира и шестикратным чемпионом мира. На играх в Италии спортсмен стартовал неудачно — не прошел квалификацию спринта, перепутав время начала соревнований. Зато потом Голубков выиграл две золотые медали. Вместе с Варварой Ворончихиной спортсмен нем российский флаг на церемонии закрытия Паралимпийских игр.

«Уже 8 лет живу в Москве. Честно, ничего не боюсь, хотел развития и до сих пор хочу. Сперва у меня там ничего не было, благодаря спорту самостоятельно заработал на квартиру», — рассказал Голубков.

Сборная России завоевала на Паралимпийских играх 12 медалей, восемь из которых золотые. Россияне стали третьим в общекомандном зачете, при том что к Паралимпиаде было допущено всего шесть спортсменов. Для сравнения, в составе сборных Китая и США, опередивших Россию по количеству золотых медалей, было 70 и 68 спортсменов соответственно.