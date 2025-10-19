Паралимпийца Михаила Асташова почтили в Химках

В Химках в спортивном комплексе «Родина» прошло патриотическое мероприятие, где собрались спортсмены клуба инвалидов «Благо» и уважаемые гости, чтобы отметить день рождения выдающегося паралимпийца Михаила Асташова. Об этом рассказали представители администрации городского округа Химки.

С приветственным словом к участникам обратился муниципальный депутат Николай Томашов. Он подчеркнул, что история Михаила — яркий пример преодоления трудностей.

«Важно рассказывать о наших выдающихся спортсменах, особенно о тех, кто показывает, что нет непреодолимых преград. Их воля к победе и мужество вдохновляют не сдаваться», — указал он.

Гостям мероприятия поведали об удивительном пути Михаила. Он, родившись без рук и ног, смог доказать миру, что физические ограничения не являются помехой для достижения великих целей. Михаил стал символом несгибаемой воли и оптимизма.

Заслуженный работник физической культуры и спорта Московской области Валентин Герасимов добавил, что спорт — это важный инструмент реабилитации. В Химках уделяется внимание привлечению в адаптивный спорт ветеранов, вернувшихся с фронтов. Их мужество, зарожденное на поле боя, продолжается в спортивных залах, и задача общественности — создать для этого необходимые условия.

