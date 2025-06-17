«Пари НН» сохранил место в РПЛ и назначил главного тренера

Футбольный клуб «Пари НН» сохранил место в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на поражение от «Сочи» в стыковых матчах. Нижегородцы объявили о назначении нового главного тренера.

Белоруса Виктора Гончаренко заменит другой белорусский специалист, Алексей Шпилевский. 37-летний тренер ранее в России не работал.

В юности Шпилевский считался перспективным полузащитником, но после тяжелой травмы завершил карьеру. В 2011 году он отучился в Германии и стал самым молодым специалистом в этой стране, получившим тренерскую лицензию категории «А».

Шпилевский работал в молодежных командах в Германии, брестском «Динамо», «Кайрате», «Эрцгебирге», а последние три сезона возглавлял «Арис» из Лимасола, за который выступает российский нападающий Александр Кокорин.

Шпилевский уже встретился с главой Нижегородской области Глебом Никитиным.

Ранее сообщалось, что российский дзюдоист Тимур Арбузов выиграл чемпионат мира в Будапеште.