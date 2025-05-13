Парижский суд признал Жерара Депардье виновным в домогательствах

Издание BFMTV сообщило , что парижский суд вынес обвинительный приговор Жерару Депардье в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, произошедших на съемочной площадке в 2021 году. Актер приговорен к 18 месяцам условного срока.

Это далеко не первый случай, когда актер оказывался в центре скандала. Несколько женщин обвинили актера в сексуальном насилии. В 2021 году две сотрудницы, работавшие над фильмом «Зеленые ставни», заявили о домогательствах со стороны Депардье.

Ранее, в 2018 году, актриса Шарлотта Арну публично обвинила его в изнасиловании, утверждая, что инцидент произошел в его квартире в Париже, когда она посетила его как дочь друга.

Позже, в апреле 2023 года, еще 13 женщин, сотрудничавших с актером в период с 2004 по 2022 год на съемках различных кинопроектов, рассказали о случаях сексуальных домогательств с его стороны.

Более того, французский телеканал France 2 выпустил документальный фильм, где 16 женщин обвинили Депардье в сексуальных домогательствах, включая обвинения в непристойном поведении по отношению к 10-летней девочке.

В апреле 2024 года Депардье был задержан, но впоследствии освобожден. В мае того же года его обвинили в нанесении телесных повреждений известному папарацци Рино Бариллари.

Судебное заседание, первоначально назначенное на октябрь 2024 года, было отложено из-за состояния здоровья актера. Тем не менее у здания суда прошла акция протеста с участием десятков женщин, требующих справедливого решения по его делу.

В 2025 году против Депардье было возбуждено уголовное дело, связанное с налоговыми махинациями. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании крупных сумм денег. Кроме того, ему инкриминируют фиктивное проживание в Бельгии начиная с 2013 года.

Ранее сообщалось, что предполагаемого лидера Таганской ОПГ приговорили к 25 годам колонии.