Партнер Овечкина стал лучшим белорусом в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас побил рекорд по очкам за сезон для белорусских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче с «Детройтом» 24-летний форвард сделал две голевые передачи. Теперь в его активе 61 (29+32) очко в 68 матчах в сезоне. Протас превзошел рекорд нападающего «Калгари» Егора Шаранговича, установленный в прошлом сезоне, — 59 (31+28) баллов.

Партнер Александра Овечкина может еще выше поднять планку рекорда — «Вашингтона» осталось провести 14 матчей в регулярном чемпионате.

Ранее Алексей Протас восхитился щедростью капитана «Кэпиталз», который отдал ему шайбу на пустые ворота, чтобы он мог сделать первый хет-трик в своей карьере.