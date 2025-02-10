Паша Техник сорвался и устроил дебош на глазах сына: жена вызвала полицию

Жена российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая вызвала полицию из-за агрессивного поведения мужа. Об этом девушка рассказала в своих соцсетях, передает журнал StarHit.

Ева, ставшая свидетелем дебоша, не смогла справиться с ситуацией и вызвала полицию, так как Техник вел себя неадекватно прямо перед пятилетним сыном. Однако, по словам девушки, правоохранители не оказали необходимой помощи.

«Пришел момент, когда пришлось вызвать правоохранительные органы. Но они сфоткались с ним и уехали. Ни рехабы, ни полиция — ничего не поможет. Наркомания, биполярное расстройство — это страшно. Распыленный перцовый баллон, рукоприкладство, ребенок в слезах», — написала Ева.

Она рассказала, что под воздействием алкоголя Паша устроил разборки, повредил имущество и громко кричал, из-за чего привлек внимание соседей. Успокоить дебошира удалось только с помощью Росгвардии. Ева отметила, что все зафиксировала на видео, которое предоставит сотрудникам правоохранительных органов.

Паша Техник, который два года назад был госпитализирован из-за передозировки наркотическими веществами, пытался справляться с зависимостями и постепенно возвращался к нормальной жизни рядом с семьей. Однако, как стало известно, накануне у него произошел срыв, который привел к скандалу.

Карицкая также отметила, что спустя продолжительное время пришла к выводу о том, что поменять мужа невозможно. В связи с этим девушка приняла решение запретить рэперу общаться с их сыном.

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