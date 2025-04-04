Паша Техник пережил клиническую смерть

Согласно информации от близкого окружения Паши Техника, его спасли после клинической смерти, наблюдается улучшение состояния. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Недавно экс-супруга Техника поделилась новостями о планируемой транспортировке Паши в другой медицинский центр с помощью вертолета. Однако, по ее словам, вероятность благоприятного исхода такого перелета оценивается лишь в 20%.

Текущая больница, где находится рэпер, не разрешает его перемещение. А в ближайшее время у врачей выходные, которые продлятся до понедельника.

Ранее сообщалось, что священнослужителя вызвали в больницу в Таиланде для Паши Техника.