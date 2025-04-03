В палату Паши Техника в Таиланде вызвали священника
Священнослужителя вызвали в больницу в Таиланде для Паши Техника
Фото: [соцсети]
В больничную палату к находящемуся на лечении в Таиланде рэп-исполнителю Паше Технику (он же Павел Ивлев) был вызван священнослужитель. Об этом сообщила в своем телеграм-канале экс-супруга музыканта Ева Карицкая.
Она отметила, что для улучшения самочувствия артиста требуется его транспортировка в иное медицинское учреждение, что на данный момент не представляется осуществимым.
Сложность перемещения обусловлена подключением музыканта к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Девушка обратилась к поклонникам Техника с просьбой посетить церковь и вознести молитвы о его здоровье.
Исполнитель находится в отделении интенсивной терапии госпиталя на Пхукете после интоксикации, вызванной употреблением запрещенных веществ. Легкие Павла поражены полностью, он подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ЭКМО.
Положение осложняется отсутствием в Таиланде необходимых для Паши Техника медикаментов. Доставку лекарств из России взял на себя его менеджер.
Российский специалист, имеющий опыт в спасении пациентов с аналогичными диагнозами, также установил контакт с тайскими врачами.
Как сообщили активисты проекта «Выжившие», которые помогают Ивлеву, менеджер прибыл в Таиланд с 20 кг лекарств для Паши. Состояние оценивается как тяжелое, однако есть и позитивные сдвиги: медики в Таиланде начали учитывать рекомендации российского эксперта и скорректировали терапию.
Ранее врач Петров не исключил наличие ВИЧ у госпитализированного Паши Техника.