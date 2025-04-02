Нарколог допустила, что у Паши Техника есть ВИЧ или COVID-19

Врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров в беседе с «Газетой.Ru» рассказал , что могло вызвать сложное состояние Паши Техника в больнице.

Как отметил Петров, причиной ухудшения состояния Техника может быть и ВИЧ-инфекция, перешедшая в стадию иммунодефицита, либо ковид. Однако утверждать это нельзя: среди причин могут быть и другие. Врач напомнил, что нельзя судить и о том, что дело в передозировке наркотическими веществами.

«Сепсис и полиорганная недостаточность часто являются следствием тяжёлых бактериальных или вирусных инфекций. <...> Применение ЭКМО — это признак крайне тяжелого состояния. Это одна из последних возможностей поддержания жизни, и, к сожалению, летальность среди пациентов на ЭКМО остается высокой», — отметил врач.

Напомним, что 27 марта Пашу Техника госпитализировали в Таиланде с отравлением. Рэпер впал в кому. По предварительным данным, у него обнаружили пневмонию, сепсис и полиорганную недостаточность. Также было подозрение на повреждение почек. Легкие стали отказывать, а также начались проблемы с сердцем: пациента подключили к ИВЛ и ЭКМО.

Ранее сообщалось, что экс-супруга Паши Техника поделилась подробностями о его состоянии.