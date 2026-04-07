Семья Шварценеггера собралась без него на праздновании Пасхи

Мария Шрайвер, бывшая жена Арнольда Шварценеггера, провела католическую Пасху в кругу семьи. Старшая дочь Кэтрин Шварценеггер опубликовала трогательные кадры, на которых Мария позирует вместе с детьми и внуками, сообщает «Газета.Ru».

Шварценеггер и Шрайвер поженились в 1986 году. В браке у них родились четверо детей: дочери Кэтрин и Кристина, сыновья Патрик и Кристофер. Однако в 2011 году пара рассталась после того, как Шварценеггер признался, что у него есть внебрачный сын Джозеф от домработницы Милдред Патрисии Баэна (мальчик родился в 1997 году).

Мария была раздавлена этой новостью и подала на развод, но со временем бывшие супруги смогли сохранить нормальные отношения ради детей и иногда даже встречаются на семейных праздниках.

На Пасху в этом году Шрайвер собрала близких. Кэтрин Шварценеггер, которая замужем за голливудским актером Крисом Праттом с 2019 года, поделилась в соцсетях снимками, где ее мать обнимает внуков.

У Кэтрин и Криса трое общих детей — Лайла, Элоиз и Форд, а также сын Пратта от первого брака с Анной Фэрис — Джек.

