«Своими руками»: актер Крис Пратт сделал кукольный домик для дочерей

В центре внимания оказался теплый семейный момент: Шварценеггер опубликовала видео, на котором муж работает в саду над деревянным кукольным домиком для дочерей.

На кадрах актер сосредоточенно шлифует детали будущей игрушки. Именно этот простой эпизод и растрогал подписчиков. В подписи к видео Кэтрин призналась, что не понимает женщин, которые говорят, что не нуждаются в муже.

«А кто тогда построит дочерям кукольный домик?» — иронично спросила она.

К слову, подобные публичные признания — не редкость для Шварценеггер. Ранее она уже делилась своим взглядом на крепкие отношения, отмечая, что Пратт умеет разрядить даже самые напряженные моменты благодаря чувству юмора.

Пара воспитывает троих детей: Лайлу, Элоизу и младшего Форда. У Пратта также есть сын Джек от брака с Анной Фэрис. С Кэтрин он поженился в 2019-м году.

Ранее сообщалось, что звезда «Зачарованных» Холли Мари Комбс покинула Голливуд в пользу уединения на ферме.