Патриотизм через киноленту и историю кино: библиотечные встречи в Химках собирают полные залы

В Химках в городской библиотеке №3 на постоянной основе реализуется программа патриотического воспитания. На минувшей неделе эти инициативы привлекли внимание нескольких десятков горожан, сообщила администрация городского округа.

В рамках цикла мероприятий в четверг, 29 января, состоялся специальный показ, посвященный художественному фильму режиссера Михаила Пташука «В августе 44-го…». В программу встречи вошли тематическая лекция и демонстрация ключевых фрагментов кинокартины.

«Как мне кажется, фильм говорит о том, что патриотизм – это не только подвиги на поле боя, но и ежедневная ответственность, честность в своей работе. “В августе 44-го…” позволяет увидеть войну с другой стороны и напоминает, что история складывается и из таких, часто незаметных, но важнейших усилий», – подчеркнула в своих соцсетях лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Кроме того, очередной тематический вечер для жителей Химок, интересующихся историей и культурой, был снова организован на площадке городской библиотеки №3. Мероприятие посвятили знаменательной дате в мире отечественного кинематографа — юбилею со дня основания легендарной киностудии «Мосфильм».

«Эти мероприятия направлены на формирование и поддержание интереса у населения к истории родного края и Отчизны. Кроме того, она призвана сохранить и увековечить память о великих делах предков и героев нашего времени», – отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

