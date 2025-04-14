«Пацаны загружаются в ОВД»: рэпера Macan задержали в центре Москвы

В центре Москвы сотрудники Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) задержали популярного рэпер-исполнителя Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), сообщил телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 апреля, около 16:20 мск на Малом Каменном мосту. Отмечается, что Косолапова остановили из-за нарушений правил дорожного движения (ПДД), связанных с тонировкой автомобиля.

Macan перемещался на своем автомобиле Bentley Bentayga, стоимость которого оценивается в 30 млн руб. По словам очевидцев, машина была «наглухо» тонирована, что и привлекло внимание правоохранителей.

Как пишет Mash, разборки с полицейскими длились около получаса. Рэпер активно спорил с инспекторами, звонил своим знакомым и вел себя довольно вызывающе.

Интересно, что всего за одну неделю марта Macan успел «накатать» штрафов на сумму 26 тыс. руб., включая 17 нарушений ПДД, из которых 12 случаев составило превышение установленного лимита скорости.

Ранее Mash сообщил, что рэпера Kai Angel вызвали в суд Брянской области из-за долгов.