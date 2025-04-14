Рэпера Kai Angel вызвали в суд за долги продюсеру

Исполнителя Kai Angel, некогда выступавшего на одной сцене с Мэрилином Мэнсоном, вызвали в суд Брянской области из-за финансовых претензий его продюсера, сообщил телеграм-канал Mash.

Дмитрий Ицков, которому сейчас 27 лет, наслаждается жизнью в Лос-Анджелесе: он общается с Канье Уэстом и Гошей Рубчинским, выходит на сцену с легендарным Мэнсоном, дает концерты в Нью-Йорке, Париже, Риге, а в мае планирует посетить Москву.

Однако на родине у артиста остались невыполненные обязательства перед его российским продюсером Анатолием Капитоновым. Продюсер помог ему создать хиты, профинансировал запись альбома и отдельных треков.

По условиям контракта, ему полагается 33% от дохода с их совместного альбома «Жилы». С 2020 года Kai Angel перестал выплачивать лейблу положенные средства и угрожает убрать альбом с цифровых платформ.

В свою очередь Капитонов потребовал от рэпера вернуться в Россию для возобновления концертной деятельности, а в случае отказа требует взыскать с него неустойку в размере 5 тыс. руб. за каждый день простоя.

Ранее сообщалось, что фанаты разрисовали легендарную стену Цоя на Арбате надписью «Техник».