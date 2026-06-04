Павел Мамаев вспомнил о давнем конфликте с тренером Слуцким

«Я не хочу его осуждать и говорить, какой он плохой или нет. Просто это его тренерская мысль. Если он считает, что поступил правильно, это его позиция. Да, мы находимся в противостоянии мнений в той или иной ситуации. Я ненавижу словосочетание «я бы». Много раз убеждался, что, как только я это говорю, мне прилетает. Но по отношению к футболисту своей команды я бы таким образом не поступил», — сказал Мамаев.