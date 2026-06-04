Павел Мамаев вспомнил о давнем конфликте с тренером Слуцким
Мамаев о конфликте со Слуцким: «Никогда бы так не поступил со своим футболистом»
Фото: [ПФК ЦСКА]
Известный российский футболист Павел Мамаев в разговоре с «Чемпионатом» высказался о давнем конфликте, который произошел у него в ЦСКА с главным тренером Леонидом Слуцким.
Мамаев и спустя много лет не раскрыл все подробности той истории.
«Я не хочу его осуждать и говорить, какой он плохой или нет. Просто это его тренерская мысль. Если он считает, что поступил правильно, это его позиция. Да, мы находимся в противостоянии мнений в той или иной ситуации. Я ненавижу словосочетание «я бы». Много раз убеждался, что, как только я это говорю, мне прилетает. Но по отношению к футболисту своей команды я бы таким образом не поступил», — сказал Мамаев.
Павел Мамаев выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год. Футболист начинал свою карьеру в «Торпедо», откуда и перебрался в армейский клуб. Также Мамаев играл за «Краснодар», «Ростов» и «Химки». Полузащитник завершил карьеру в 2023 году.
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