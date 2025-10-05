Педагог из Химок стал лауреатом премии Президента РФ

Преподаватель Химкинской Центральной детской школы искусств Денис Баранов удостоен звания лауреата конкурса на получение премии Президента РФ. Он был признан выдающимся педагогом в системе дополнительного образования. Жюри высоко оценило его успехи в преподавательской деятельности, особенно в рамках предпрофессиональных программ по музыкальному искусству, сообщили в пресс-службе г. о. Химки.

Денис Баранов, имеющий почетное звание Заслуженного работника культуры Московской области, трудится в ЦДШИ с 1997 года, обучая детей игре на балалайке. С 2001 года он также руководит оркестром народных инструментов «Русская мозаика», являясь его художественным руководителем и дирижером. Этот коллектив, под его руководством, удостоен звания Образцового детского коллектива Московской области.

Воспитанники Дениса Александровича неоднократно становились призерами, завоевав свыше 90 наград на различных конкурсах и более 40 раз победив на общероссийских и международных состязаниях. Среди их достижений — получение гранта Президента Российской Федерации, завоевание Золотой медали на XIX Молодежных Дельфийских играх России и победы в Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России».

Благодаря усилиям музыканта в ЦДШИ сформировалась сплоченная команда, что позволило струнной секции отдела народных инструментов стать одной из самых многочисленных в Московской области, насчитывающей более 90 учеников.

Денис Баранов также является лауреатом премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии», а также автором более чем 30 оркестровых аранжировок произведений русской, советской и мировой музыкальной классики. С 1995 года он является руководителем и участником народного ансамбля «Московское время».

