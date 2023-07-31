«Пельменный день» в Егорьевске собрал гостей со всего Подмосковья

Организаторы в очередной раз объединили людей для совместного приготовления вкусного и популярного блюда. Главный инициатор мероприятия Марат Утеув отмечает, что с каждым годом число участников фестиваля увеличивается. На этот раз в Родионово пожаловали любители пельменей из Рязани и Владимира.

С большим интересом прошел мастер-класс от повара Евгения Чурилова. В завершение выступили егорьевские рок-группы «Studium» и «Обратный эффект», а также «Суррогат» из Зарайска.

Ранее сообщалось, что стали известны участники «финала четырех» Кубка губернатора Московской области по волейболу.