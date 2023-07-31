Стали известны участники «финала четырех» Кубка губернатора Московской области по волейболу
Фото: [Мария Андрюхина]
Волейбольные команды Подольска, Химок, Мытищ и Одинцова выступят в финальной стадии розыгрыша Кубка губернатора по волейболу.
Как отмечает президент Подольской федерации волейбола Павел Алексеев, конкуренция в борьбе за трофей очень высокая. Для выхода в «финал четырех» его подопечным удалось в нелегкой борьбе выбить из розыгрыша сильные коллективы из Химок, Королева и Раменского. По словам Алексеева, сейчас идет подготовка к решающим матчам турнира. Его итог предсказать невозможно, но в любом случае подольчане настраиваются продолжить победную поступь.
«Финал четырех» состоится в августе в Раменском.
Ранее сообщалось, что на Бородинском поле в Подмосковье сыграли партию в «живые шахматы».