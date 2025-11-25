Пельш раскрыл правду о зарплатах судей КВН

В интервью блогеру Лауре Джугелии, которое вышло на ее YouTube-канале, Пельш категорически опроверг наличие какой-либо регулярной оплаты труда у членов судейской коллегии легендарного телепроекта.

Особое внимание Пельш уделил шуткам своего коллеги по жюри Юлия Гусмана на эту тему. По словам телеведущего, Гусман часто в свойственной ему манере иронизировал над вопросом вознаграждения.

«Юлий Соломонович Гусман, конечно, мутил воду. Допустим, в Екатеринбурге: там приходят ребята из [группы] "Чайф", их приглашают в жюри, и Гусман начинает громко говорить о том, что ему платят 40 тысяч евро. Народ начинает напрягаться, потому что какие 40 тысяч [евро]? (...) Нет, конечно, в жюри все бесплатно сидят», — рассказал Пельш.

Он подчеркнул, что все члены жюри, включая его самого и Гусмана, работают на общественных началах без денежного вознаграждения.

