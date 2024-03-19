Телеведущая Регина Тодоренко получила гражданство России

Телеведущая Регина Тодоренко получила российского гражданство, сообщил SHOT. Девушка обрела популярность после участия в украинском тревел-шоу «Орел и Решка».

Уточняется, что основанием для получения паспорта гражданина РФ послужило замужество за российским певцом Владом Топаловым. Кроме того, Тодоренко уже несколько лет проживает на территории РФ.

Телеведущая вышла замуж за Топалова в 2018-м году. 33-летняя Тодоренко самостоятельно подала документы на получение российского гражданства. Также девушка внесла изменения в Федеральную налоговую службу (ФНС) для того, чтобы теперь работать и платить налоги в России теперь уже как гражданка страны.

Издание уточняет, что ИП Регина Тодоренко занимается шоу-бизнесом и торговлей.

Тодоренко является уроженкой Одессы. Она также участвовала в шоу «Маска» на НТВ в качестве жюри. В сентябре 2022 года попала под санкции Украины, наряду с певицами Таисией Повалий, Ани Лорак и Анной Седоковой. Тодоренко также исполняет песни и имеет несколько авторских треков.

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