«Перезарядил батареи»: Медведев может выиграть ATP-500 после триумфального возвращения

Российский теннисист Даниил Медведев на турнире ATP-500 в Пекине обошел соперника из США Томми Пола. По итогам матча, длившегося 1 час 20 минут, спортсмен прошел во второй круг соревнований.

Спортивный эксперт и КМС по большому теннису Сердар Каррыев оценил шансы Медведева на победу в турнире. По его словам, такая вероятность достаточно велика.

Снова в игре

Каррыев напомнил, что до недавнего времени Медведев ставил на паузу участие в соревнованиях. Теперь же ему удалось не просто вернуться в игру, но сделать это триумфально.

«Даниил Медведев имеет большие шансы на победу в этом турнире. После поражения в «US Open» он взял паузу, пропустил несколько менее рейтинговых турниров. Соответственно, счет 6:1 и 6:2 в первом круге турнира в Пекине, обыграл американца. Этот счет говорит о том, что Даниил действительно возвращается, «перезарядил батареи», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Алексей Филиппов/©РИА Новости ]

Перспективы в Пекине

По итогам ATP-500 победитель получит не только 500 рейтинговых очков в зачет, но и приз в виде 3,6 миллионов долларов. Однако занять первое место может оказаться непросто — конкуренты Даниила Медведева тоже являются сильными и перспективными спортсменами.

«Турнир ATP-500 в Пекине имеет интересный состав, играет вся ТОП-10, кроме Джоковича, который взял паузу. Участники очень сильные. Будем смотреть на Медведева, которому в сетке могут попасться и Руне, и Рууд, и тот самый Алькарас, с которым у него свои счеты. Но, учитывая, что покрытие хардовое, это дает большой шанс Даниилу как минимум дойти до четверть- или полуфинала. И, если он совладает с нервной системой, будет готов сражаться и прекратит отвлекаться на болельщиков и судей, то у него есть все шансы победить», — заключил эксперт.

Ранее мы сообщали, что подмосковная теннисистка завоевала две медали на международных соревнованиях.