Подмосковная теннисистка завоевала две медали на международных соревнованиях

Спортсменка из Подмосковья Елена Приданкина в Сербии выиграла золотую и серебряную медали международного турнира по теннису «ITF W15», информирует пресс-служба регионального Минспорта.

В финальном матче одиночного разряда россиянка одолела Мару Гут из Германии. Обе финалистки также приняли участие в соревнованиях парного разряда, где заняли второе место. В решающем матче они уступили Катарине Йокич из Сербии и Элени Христофи из Греции. Бронзовый комплект наград вручен дуэту Арина Булатова (Россия)/ Кармен Андреа Хереа (Румыния).

​Елена Приданкина представляет на турнирах город Подольск и подмосковный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.

Ранее сообщалось, что инвестор вложит 800 миллионов рублей в новое предприятие в Подмосковье.