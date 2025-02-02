Перкуссионист московского симфонического оркестра в телефоном в руке стал звездой соцсетей

Перкуссионист московского симфонического оркестра стал звездой соцсетей. Как передает BAZA, туда выложили видео, как музыкант, которого зовут Игорь Разумовский, во время репетиции невозмутимо разговаривает по телефону. И при этом во всю продолжает играть.

За произошедшее парень сорвал аплодисменты пользователей сети. А паблик и вовсе признал Разумовского «самым чилловым парнем года».

«Самый чилловый парень этого года — Игорь Разумовский, московский ударник и дирижер. Он окончил консерваторию имени Чайковского и проходил стажировку у профессора Лондонской академии музыки», — приводится в публикации.

Как рассказал представителям СМИ менеджер Разумовского, во время репетиции музыканту позвонила его дочь. Содержание разговора, судя по всему, было весьма значимым, но это никак не отразилось на работе: Игорь продолжил играть без каких-либо изменений и точно попадал в ритм.

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