Фото: [ Кадр из фильма «Мистер Штайн идет в онлайн». Режиссер Стефан Робели 2017 год ]

Знаменитому французскому режиссеру и актеру Пьеру Ришару 16 августа исполнилось 90 лет. Прежде, чем стать легендой кино, он прошел долгий путь, но с самого детства родственники пророчили режиссеру успех. Портал «Подмосковье сегодня» рассказывает о звезде кинематографа.

Ришар родился в семье текстильного промышленника в 1934 году в Валансьене. С раннего возраста Пьера тянула к актерству, а его дедушка был уверен, что мальчик сможет достичь в жизни очень многого.

Знаменитый экранный образ Ришара появился в мастерской режиссера Жана Вилара в Париже. Именно на профессиональных курсах образ скромного, стесняющегося, рассеянного, постоянно попадающего в неприятности мужчины нашел своего актера.

Фото: [ Кадр из фильма «Рассеянный». Режиссер Пьер Ришар. 1970 год ] Фото: [ Кадр из фильма «Игрушка». Режиссер Франсис Вебер. 1976 год ] Фото: [ Кадр из фильма «Рассеянный». Режиссер Пьер Ришар. 1970 год ]

На счету Пьера больше ста кинокартин, наиболее популярные из которых «Невезучие», «Папаши», «Игрушка», «Возвращение высокого блондина» и многие другие.

Как режиссер Ришар проявил себя в семи фильмах, в том числе в работе «Я стеснительный, но лечусь» и документальном фильме «Расскажи мне о Чо», который был снят на Кубе.

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