Первая ракетка мира предположила, что Мирра Андреева сместит ее с трона
Теннисистка Соболенко: уверена, что Мирра Андреева станет первой ракеткой мира
Фото: [WTA]
Первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии выразила уверенность, что 17-летняя россиянка Мирра Андреева в обозримом будущем возглавит мировой рейтинг.
Соболенко отметила, что юная теннисистка значительно улучшила свою игру, демонстрирует отличную подвижность и стабильную подачу.
«Я не могу точно сказать, когда она завоюет турнир «Большого шлема» или станет первой ракеткой мира, но я уверена, что это произойдет», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Мирра Андреева на данный момент является шестой ракеткой мира. В финале «тысячника» в американском Индиан-Уэллсе она обыграла Соболенко со счетом 2:6, 6:4, 6:3.