Первая ракетка мира Соболенко проиграла в финале Australian Open

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла продолжить серию побед на Australian Open, потерпев поражение в финале турнира. В напряженном и драматичном матче спортсменка уступила представительнице США Мэдисон Киз.

Встреча теннисисток завершилась со счетом 3:4, 6:2, 5:7 в пользу американки. Для Киз это был лишь второй финал на турнире «Большого шлема» в карьере. В 2017 году она остановилась в шаге от звания чемпионки, проиграв соотечественнице Слоан Стивенс в финале US Open. Тем не менее, на счету Киз десять титулов WTA в одиночном разряде.

Интересно, что Киз стала первой с 2009 года теннисисткой, которая одержала победу над первой и второй ракеткой мира на одном турнире «Большого шлема». Сама американка занимает 14 место в рейтинге WTA.

После финала статистика личных встреч Соболенко и Киз составила 4:2 в пользу белорусской спортсменки. 26-летняя белоруска, обладающая титулом Australian Open 2023 и 2024 годов, не смогла добавить к своей коллекции третий подряд титул в престижном турнире. На сегодняшний день в активе Соболенко 18 побед на турнирах WTA, включая три титула «Большого шлема».

Ранее сообщалось, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал турнира Australian Open.