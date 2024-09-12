Первая школа креативных индустрий открылась в подмосковном Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском городском округе на базе детской школы искусств имени Я. Флиера открылась школа креативных индустрий в рамках федерального проекта «Придумано в России». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Глава ведомства Василий Кузнецов подчеркнул, что открытие данной детской школы креативных индустрий отвечает задачам и вызовам нашего времени — это новые возможности для юных жителей города и новые горизонты для их самореализации. Здесь созданы все условия для раскрытия талантов и освоения современных технологий.

В школе креативных индустрий школьники смогут пройти обучение в трех специализированных студиях, оснащенных современным оборудованием: звукорежиссуры, современной электронной музыки и дизайна. Дополнительное образование смогут получить 60 детей в возрасте от 12 до 17 лет. При этом в школе будут работать преподаватели первой квалификационной категории, прошедшие обучение на базе Кемеровского государственного института культуры и Камчатского учебного методического центра.

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