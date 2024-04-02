Первенство России по синхронному плаванию прошло в подмосковном Чехове

Более четырехсот спортсменов выступили в рамках первенства России по синхронному плаванию среди мальчиков и девочек до тринадцати лет в Чехове. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Известно, что представители региона завоевали четыре бронзовые медали, а также два призовых места в командном зачете. Так, дуэт Маргарита Ковалева и Ульяна Шикова завоевал «бронзу» в личном зачете и второе место в региональном зачете соревнований. А смешанный дуэт Вероника Ткаченко и Савелий Метельков стал третьим в региональном зачете.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что около двух тысяч учителей требуются в Подмосковье.