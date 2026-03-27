«Полтора года не был у врача»: бывший муж Лерчек рассказал о здоровье после операции

В Москве продолжается разбирательство по делу блогерской четы Чекалиных, но внимание приковано не только к судебным заседаниям. Бывший муж блогера-миллионника Валерии Чекалиной, Артем, после очередного слушания рассказал журналистам о состоянии здоровья и переживаниях за экс-супругу, которая проходит лечение от онкологии, сообщает Super.

В отношении Чекалиных расследуется уголовное дело о выводе крупной суммы денег за рубеж. Артем рассказал журналистам не только о юридических тонкостях, но и о том, что происходит с ним и его семьей вне зала суда.

По словам блогера, за последние полтора года он ни разу не был у врача — не было времени и возможности. При этом перед тем, как оказаться под домашним арестом, он перенес операцию.

«Два года назад я проходил полное обследование, потому что у меня была определенная операция. Сейчас чуть-чуть кое-что болит, но потом вылечимся. Все нормально», — поделился Чекалин.

Но сейчас гораздо больше, отметил Артем, его тревожит состояние бывшей жены и матери их общих детей. Лерчек проходит комплексное лечение от онкологии — и это, по словам Артема, требует больших вложений. Он подчеркнул, что деньги нужны на лечение и содержание детей, и выразил надежду, что испытания, через которые проходит некогда любимая женщина, закончатся благополучно.

На прошлой неделе суд вынес решение: домашний арест Лерчек был отменен и заменен на запрет определенных действий. Дела супругов теперь рассматриваются отдельно. Более того, прокуратура согласилась приостановить дело Валерии до ее выздоровления.

Ранее сообщалось, что защита Лерчек пожаловалась председателю Следственного комитета России (СКР) Бастрыкину на следователя из-за запущенной онкологии.