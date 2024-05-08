Первый матч в рамках нового летнего сезона проекта «Выходи во двор» пройдет в Серпухове

Матч-открытие третьего летнего сезона губернаторского проекта «Выходи во двор» состоится на следующей неделе в подмосковном Серпухове на стадионе «Спартак». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Как и в прошлом сезоне, перед стартом каждого из матчей для местных юных футболистов будут организованы мастер-классы от звезд российского футбола.

Подчеркнем, что в рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи вы двор» команда «Легенды футбола» планирует провести десять матчей с командами жителей Подмосковья. Встречи состоятся с мая по сентябрь 2024 года в 10 муниципалитетах: Серпухов, Луховицы, Подольск, Одинцовском, Наро-Фоминском, Солнечногорск, Дубна, Королев, Богородском и Пушкинском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства зоны отдыха «Южное озеро» в Черноголовке.