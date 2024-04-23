Первый заезд международный велопроект Gran Fondo пройдет в Лотошино уже в мае

Легендарный международный велопроект Gran Fondo открывает сезон стартом в Московской области. Первый заезд в этом году состоится в Лотошине во второе воскресенье мая. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, всего на территории региона пройдут пять велозаездов — в Лотошино, в Волоколамском округе, 21 июля в Богородском округе, 25 августа в Серпухове и заключительный старт пройдет 22 сентября в Рузском округе. При этом регистрация на первые две гонки сезона уже открыта на сайте.

Традиционно участникам будут предложены три дистанции: 30, 60 и 100 км. Кроме того, в рамках Gran Fondo Fest 2 июня состоится детский заезд для самых маленьких велолюбителей. Регистрация на Gran Fondo Kids также уже открыта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более десяти домов культуры и детских школ искусств обновят в Подмосковье в этом году.