Песков принял участие в ледовом шоу «Вечера на хуторе» в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков участвовал в создании номера для ледового шоу «Вечера на хуторе», в котором принимает участие его супруга, прославленная российская фигуристка Татьяна Навка.

Отметим, что ледовое шоу Вечера на хуторе» началось в Москве в минувшую пятницу, 22 декабря. Навка принимает там участие в качестве российской императрицы и самодержицы Екатерины II.

«Скажу вам по секрету, в одном из номеров принимал участие мой супруг. Он подсказал идею музыки для номера Оксаны и Вакулы. Он сказал: "Послушай, может быть, понравится". Я подумала, что все прекрасно! Работаем всей семьей», - сказала Навка, ее цитирует РИА Новости.

Напомним, в Москве в рамках шоу «Вместе и навсегда» Ильи Авербуха олимпийские чемпионы зимней Олимпиады 2006 года в Турине в танцах на льду Роман Костомаров и Татьяна Навка исполнили тот самый победный номер.