Песни «Моряк» и «Опиум для никого» группы «Агата Кристи» признаны пропагандой наркотиков - СМИ

Об этом со ссылкой на экс-солиста рок-коллектива Глеба Самойлова в своем аккаунте в соцсетях сообщил продюсер Антон Чернин. Также данную информацию публикуют некоторые СМИ.

Со слов Чернина, записанные «Агатой Кристи» еще в далеких 90-х музыкальные композиции «Моряк» и «Опиум для никого», давно ставшие культовыми, якобы были признаны как пропагандирующие употребление наркотиков, табака и алкоголя.

«Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров», — указывает Чернин на своей страничке в соцсетях.

Стоит отметить, что к настоящему времени никакой официальной информации по данной теме не появлялось. В аккаунтах Глеба и Вадима Самойловых предупреждений или запретов на исполнение указанных песен не публиковалось пока.

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