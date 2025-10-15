Песню Валерии номинировали на премию «Грэмми»

Трек «Исцелю» певицы Валерии номинирован на премию «Грэмми». Это первый в истории случай, когда российское поп-произведение может получить самую престижную мировую музыкальную награду. Об этом сообщила сама певица.

Песня Валерии «Исцелю» из одноименного альбома совершила исторический прорыв, пройдя в отборочный этап «Грэмми». Композиция была отобрана среди десятков тысяч работ мировых исполнителей. Теперь ее судьба зависит от голосования членов авторитетной Академии звукозаписи.

До этого момента ни одному российскому поп-исполнителю не удавалось достичь подобного успеха. За всю историю премии лауреатами из России становились исключительно представители академической музыки. В их числе — пианист Святослав Рихтер, виолончелист Мстислав Ростропович, дирижеры Владимир Ашкенази и Юрий Башмет, а также другие прославленные классики. Номинация Валерии знаменует собой выход российской популярной музыки на принципиально новый международный уровень.

