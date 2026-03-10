Петербуржец подал иск из-за программы фигуриста Гуменника на Олимпийских играх

Житель Санкт-Петербурга обратился в суд с иском к Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), Первому каналу и Спортивному клубу фигурного катания Тамары Москвиной, сообщило издание spb.aif.ru.

Поводом стала программа фигуриста Петра Гуменника, с которой он выступал на Олимпиаде-2026. Спортсмен выбрал музыку из фильма «Парфюмер. История одного убийцы».

По мнению истца, программа заканчивается торжеством убийцы и преклонением перед ним толпы. Россиянин увидел в этом пропаганду культуры преступного мира и возможный символ для подпольных школ киллеров.

В качестве дополнительного аргумента он привел программу другого фигуриста, Андрея Мозалева, который имитировал стрельбу по зрителям.

Истец потребовал признать действия ответчиков аморальными и антиобщественными, взыскать с каждого по одному рублю, провести воспитательную работу с Гуменником и отстранить его от соревнований до конца сезона 2025/2026.

Также мужчина попросил провести беседы с тренерами и другими фигуристами, а с сайта Первого канала удалить материалы, где Гуменник изображен в костюме с красными цветами.

Суд не принял иск к рассмотрению, так как мужчина не имеет полномочий выступать в защиту неопределенного круга лиц. Истец также не указал, какие именно его личные права были нарушены.

Примечательно, что на самих соревнованиях Петр Гуменник в итоге выступал не под музыку из «Парфюмера», а под саундтрек из фильма «Онегин».

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожаловалась на издевательства над фигуристом Петром Гуменником на Олимпиаде в Италии.