Петр Чернышев впервые ступил на лед после смерти своей супруги Анастасии Заворотнюк

В пятницу, 1 ноября, 53-летний Петр Чернышев решил вернуться на ледяную арену, участвуя в ледовом шоу, организованном Татьяной Навкой под названием «Вечера на хуторе 2.0», после смерти своей жены Анастасии Заворотнюк. В социальных сетях были размещены фотографии и видеозаписи его выступления, сообщил портал lady.mail.ru.

Чтобы исполнить роль князя Потемкина, фигурист решился избавиться от своей бороды, что придало ему более молодое обличье, словно ему прибавилось десять лет жизни. Зрители были в восторге от появления Чернышева и настоятельно просили его остаться на льду.

Ранее близкие рассказали, как прошли последние дни жены Чернышева Анастасии Заворотнюк.