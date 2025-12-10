Петр Ян рассказал, что выходил с российским флагом, даже когда в UFC это запрещали

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал телеграм-каналу «Ушатайка», что всегда выходил на поединки с российским флагом, даже когда в промоушене это было запрещено.

По его словам, он просто отказывался выходить в октагон без флага.

Также Ян ответил, как повлияли на его титульный бой с Мерабом Двалишвили нелицеприятные слова грузина о русских.

«Вы же бой видели? Вот и повлияло!» — сказал Ян.

Петр Ян победил Двалишвили единогласным решением судей 6 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе. Грузинский боец завершил бой с окровавленным лицом. Сообщалось, что после поединка Двалишвили отправили в больницу из-за многочисленных повреждений.