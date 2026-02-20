Петросян заявила, что ей психологически сложно будет появиться в России после осечки на Олимпиаде

После короткой программы фигуристка занимала пятое место и претендовала на медаль. Для этого ей пришлось пойти на риск и заявить элемент ультра-си. В результате в самом начале выступления Петросян упала с четверного тулупа. По сумме двух программ россиянка стала шестой.

«Сложно мне будет психологически вернуться после такого проката в Россию. Мне пока перед собой, федерацией, тренерами и зрителями немного стыдно. Понимаю, что сама виновата», — сказала Петросян.

При этом спортсменка сказала, что рассчитывает в дальнейшем извлечь плюсы из этой ситуации. Петросян рассчитывает, что «ее запал не иссякнет» и через четыре года она вновь сможет выступить на Олимпиаде.

Олимпийской чемпионкой Милана стала американа Алиса Лью. Следующие два призовых места заняли японские фигуристки Каори Сакамото и Ами Накаи.

Накануне Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде в Италии: ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призером в спринте.