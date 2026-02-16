Петросян на Олимпийских играх: сможет ли «стойкий солдатик» Тутберидзе забрать «золото» Милана

В Милане стартуют женские соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр. Российская фигуристка Аделия Петросян, выступающая в нейтральном статусе, выйдет на лед второй. Сайт Игр опубликовал заявленные элементы короткой программы: двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип — тройной тулуп. Тройного акселя, который ранее исполняла спортсменка, в списке не оказалось. Трехкратная медалистка чемпионатов Европы Мария Мухортова в беседе с gazetametro.ru прокомментировала выбор тренерского штаба. «Тренерский штаб решил убрать этот прыжок.

По словам эксперта, решение исключить тройной аксель из короткой программы продиктовано стремлением к максимальной чистоте проката. Как отметила Мухортова, судейское внимание к Петросян будет столь же пристальным, как и к выступавшему ранее Гуменнику, а отсутствие рейтинга у российских спортсменов добавляет сложностей.

«Расчет на чистый прокат Аделии, такая стратегия. Не скажу, что судьи предвзяты, но они будут пристально относиться к Петросян, как относились и к Гуменнику. К тому же у россиян нет рейтинга. Но наша спортсменка способна откатать чисто. А без тройного акселя ей будет легче в короткой программе. На этот прыжок сложно собраться и физически, и психологически», — пояснила эксперт.

Ранний стартовый номер, который ранее помешал Петру Гуменнику получить высокие баллы в мужском турнире, по мнению Мухортовой, не станет препятствием для Аделии. По ее словам, на такого профессионала, как Петросян, ничто не должно повлиять, к тому же она — «стойкий солдатик».

Напомним, накануне соревнований фигуристка провела тренировку в Италии. Как пишет «Чемпионат», спортсменку сопровождали не только Даниил Глейхенхауз, получивший аккредитацию как тренер в нейтральном статусе, но и Этери Тутберидзе. Заслуженный тренер РФ находится на Играх с командой Грузии. В прогоне Петросян допустила сбой на четверном, заменив его двойным тулупом, однако позже чисто исполнила сложный прыжок. Также в программе были замечены двойной сальхов, тройной риттбергер, секвенция из тройного лутца и двух двойных акселей, каскады тройной флип — тройной тулуп и тройной флип — двойной риттбергер.

Главной соперницей россиянки букмекеры считают японку Каори Сакамото. Коэффициент на победу Петросян составляет 2.70, на успех Сакамото — 2.00. Японка уже продемонстрировала отличную форму в командных соревнованиях, став лучшей и в короткой, и в произвольной программах (78.88 и 148.62 балла).

Однако, как считает Мария Мухортова, круг претенденток на медали не ограничивается дуэлью Петросян и Сакамото.

«Соперницами Петросян будет не только Сакамото, но и американки. Эмбер Гленн, Изабо Левито и Алиса Лю занимают в рейтинге ISU третье, четвертое и пятое места. Но Олимпийские игры иногда подкидывают непредсказуемые результаты. Выстрелить может спортсменка, на которую ставок не делали, как это было у мужчин», – считает Мухортова.

Отдельно эксперт отметила фактор усталости после командного турнира. Многие не справляются ни психологически, ни физически.

При этом Мухортова назвала условие, при котором Петросян сможет подняться на высшую ступень пьедестала. Аделии, по ее словам, нужен идеальный прокат. Она должна быть на три головы выше всех, чтобы судьи не могли ни к чему подкопаться.

Отметим, что короткая программа у женщин стартует 17 февраля в 20:45 по московскому времени. Произвольная программа состоится 19 февраля в 21:00. Интересно, что Каори Сакамото, имеющая в активе серебро и бронзу Пекина, пока не завоевывала олимпийское золото в личных соревнованиях.

Ранее, 4 февраля, стало известно об ухудшении здоровья у участницы Олимпиады Петросян.