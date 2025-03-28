Петросяна застали за флиртом с молодой блондинкой во время поминок Киркорова

Пожилого юмориста Евгения Вагановича засняли за странным ритуалом с молодой блондинкой, которая сидела с ним во время поминок у Филиппа Киркорова. Об этом пишет KP.RU.

Петросяна заподозрили во флирте с молодой блондинкой. Девушка села рядом с юмористом. В кадр попало, как Евгений Ваганович нежно гладит девушку по лицу, а также водит рукой перед ним, совершая странный ритуал.

Пользователи Сети посмеялись, посчитав, что Петросян открыл в себе экстрасенсорные способности. Однако часть отметила, что юморист просто флиртовал и воспользовался возможностью прикоснуться к молодой соседке по столу.

«Посылаю вам сигнал вашего же желания. Посылаю вам код, он будет очень сильным, но добрым. И он будет взаимодействовать с вашей волей, он будет подчиняться вашей воле. И я надеюсь, что он вам поможет», — вещает во время ритуала Евгений Ваганович.

На поведение Петросяна старался не обращать внимания сидящий рядом Киркоров. Примечательно, что рядом с юмористом не было его жены Татьяны Брухуновой. Она являлась его молодой помощницей на момент начала их романа.

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