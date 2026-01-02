Петросян отказался выступать за 10 млн рублей на Новый год

Известный юморист Евгений Петросян, по данным канала Mash, отклонил предложение выступить на новогоднем корпоративе с гонораром в десять миллионов рублей. Никакие деньги не убедили его блеснуть юмором на праздниках.

Причинами такого решения, согласно источнику, стали желание артиста беречь здоровье и фокус на более значимых проектах, а также семье.

Информация указывает, что Петросян в настоящее время крайне избирательно подходит к выступлениям, предпочитая локальные мероприятия. Единственным исключением из этого правила станет масштабный сольный концерт в Кремлевском дворце, запланированный в честь предстоящего 80-летия артиста.

Все остальное время, как утверждает Mash, юморист посвящает семье и внимательному отношению к собственному самочувствию, сознательно отказываясь от работы на коммерческих корпоративных событиях, даже при столь внушительном финансовом предложении.

Тем временем в массмедиа часто обсуждают не только концерты юмориста, но и его личную жизнь. Преимущественно пересуды идут из-за значительной разницы в возрасте — 44 года. Роман начался во время совместной работы в театре юмора, где Татьяна прошла путь от системного администратора до директора артиста. В 2018 году юморист со скандалом развелся с четвертой женой Еленой Степаненко, а уже в 2019-м официально оформил брак с Брухуновой. Несмотря на критику в соцсетях, пара демонстрирует семейную идиллию: в 2020 году у них родился сын Ваган, а весной 2024 года стало известно о рождении дочери Матильды. Супруги ведут активный образ жизни, посещают театральные премьеры и делятся кадрами совместных путешествий, подчеркивая, что возраст не является преградой для личного счастья.

